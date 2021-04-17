سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 أبريل 2021
تنشر «المصري اليوم» أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميا.
وفي التقرير التالي، ترصد «المصري اليوم» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم الاثنين 19 أبريل 2021.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:
الشراء: 15.62
البيع: 15.72
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:
الشراء: 15.61
البيع: 15.71
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:
الشراء: 15.64
البيع: 15.74
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:
الشراء: 15.61
البيع: 15.71
وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib، وتشهد الأسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك.
وتشير البيانات اليوم إلى أن هناك تراجعًا بمعدل قرش واحد في سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث تراوحت أسعار الدولار في الاسبوع الماضي ما بين 15.62 جنيه، بينما تراجعت اليوم إلى نحو 15.61 بفارق قرش واحد عن يوم أمس بكافة البنوك المحلية.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي أن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان من التاسعة صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا .
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