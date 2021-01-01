

روسيا تعلن عودة 3 رواد من محطة الفضاء الدولية روسيا تعلن عودة 3 رواد من محطة الفضاء الدولية

ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أن ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية عادوا بسلام إلى الأرض، اليوم السبت، على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز".





وهبطت المركبة الفضائية "سويوز إم إس- 17" في قازاخستان وعلى متنها "كيت روبينز"، رائدة الفضاء بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرتشكوف.



ورائدة الفضاء روبينز متخصصة في مجال الميكروبيولوجي (علم الأحياء الدقيقة) وأصبحت في عام 2016 أول شخص يضع تسلسلا للحمض النووي في الفضاء.



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وكان الرواد الثلاثة في المحطة الفضائية منذ منتصف أكتوبر 2020.وكانت مهمتهم هي آخر رحلة روسية للفضاء تحمل أحد أفراد الطاقم الأمريكي، ما يمثل نهاية لاعتماد الولايات المتحدة على الروس منذ فترة طويلة، بينما تستعيد "ناسا" قدرتها على إطلاق مركبات فضائية في مسعى لخفض تكلفة إرسال رواد إلى الفضاء.وتم اعتبار مهمة "Demo-2" نجاحا باهرا، ما مهد الطريق لـ"سبيس إكس" لبدء الطيران بانتظام بطواقم إلى محطة الفضاء الدولية.ومنذ تقاعد مكوكها الفضائي في عام 2011، اعتمدت ناسا على برنامج سويوز الروسي لإرسال الرواد إلى محطة الفضاء الدولية.وأقلعت أول رحلة تشغيلية لـ"سبيس إكس"، Crew-1، في 16 نوفمبر 2020، بعد عدة تأخيرات.وضم الطاقم رواد فضاء ناسا مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر وسويتشي نوغوتشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA).وستطلق "سبيس إكس" الآن رواد الفضاء الأربعة من البعثة "إكسبيديشن 65"، وهؤلاء رواد فضاء ناسا شين كيمبرو وميغان مكارثر وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية JAXA، وتوماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية.وإذا سمحت الأحوال الجوية، سيتم الإقلاع في الساعة 6.11 صباحا، ويمكن مشاهدة عملية الإطلاق مباشرة عبر الإنترنت، على مواقع ناسا و"سبيس إكس".وسيتم إطلاق كبسولة "دراغون" فوق صاروخ "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام من Pad 39A التاريخية في مركز كينيدي للفضاء.