

سعر الريال السعودى فى السوق المصرى اليوم الإثنين 19-4-2021 سعر الريال السعودى فى السوق المصرى اليوم الإثنين 19-4-2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-4-2021، ليسجل متوسط سعره في السوق المصري 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.



ويقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالأسواق المحلية المصرية.





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