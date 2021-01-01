

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين فى مصر تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين فى مصر

نستعرض لكم خلال التقرير التالي حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وقال الخبراء إن الطقس يسود اليوم الإثنين شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.



وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.



حالة الطقس في البحر المتوسط والأحمر اليوم

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 41 22الإسكندرية 38 18وادى النطرون 37 22طنطا 40 24شبين الكوم 41 22دمنهور 38 21بلطيم 36 21مطروح 34 17السلوم 33 17سيوة 39 22بورسعيد 36 21دمياط 40 23الزقازيق 41 22المنصورة 40 21الاسماعيلية 42 22السويس 40 23العريش 41 22رفح 40 22رأس سدر 37 23نخل 40 24نويبع 39 24طابا 37 24كاترين 34 24الطور 35 22شرم الشيخ 37 25الغردقة 38 25مرسى علم 36 24الفيوم 41 23بنى سويف 41 24المنيا 41 24أسيوط 41 25سوهاج 42 27قنا 42 28الأقصر 42 29أسوان 42 30ادفو 42 30أبوسمبل 41 29الوادى الجديد 41 27شلاتين 34 22أبو رماد 34 22حلايب 32 21رأس حدربة 32 21درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والعواصم العربيةالعظمى الصغرىمكة 39 28المدينة 36 28الرياض 36 23المنامة 31 25أبوظبى 33 22الدوحة 35 24الكويت 38 26دمشق 35 18بيروت 27 19عمان 35 23القدس 32 22غزة 37 18بغداد 38 23مسقط 34 27صنعاء 24 12الخرطوم 41 29طرابلس 18 12تونس 18 12الجزائر 17 11الرباط 22 11درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عواصم العالمالعظمى الصغرىأنقرة 22 10اسطنبول 17 11إسلام آباد 29 16نيودلهى 38 20جاكرتا 32 24بكين 27 14كوالالمبور 34 24طوكيو 18 11آثينا 21 12روما 16 05باريس 16 06مدريد 18 08برلين 17 06لندن 14 06مونتريال 16 07موسكو 13 04نيويورك 19 10واشنطن 21 08نواكشوط 30 19آديس آبابا 23 12