أمل جديد .. اكتشاف دواء لـ علاج التهاب المفاصل الروماتويدي



علاج التهاب المفاصل الروماتويدي علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

توصل مجموعة من الباحثين إلى دواء جديد يستخدم لمحاربة أشد حالات التهاب المفاصل الروماتويدي، بالإضافة لعلاج الاضطرابات الالتهابية الخطيرة الأخرى.







وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الدواء Adalimumab، المعروف باسم العلامة التجارية Humira ، يخفف الالتهاب الذي يسبب آلام المفاصل وتورم التهاب المفاصل الروماتويدي.

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txtخطر تجدد الإصابة وارد في هذه الحالة|دراسة صادمة بشأن كورونا.. تفاصيلtxtدراسة : الخمول والكسل يزيد من فرص إصابة فيروس كوروناوأشارت إلى أن هذا الدواء يمكنه أيضًا علاج الاضطرابات الالتهابية الخطيرة الأخرى، مثل أمراض الأمعاء والتهاب القولون التقرحي والصدفية وحالة الجلد والالتهاب المؤلم في العمود الفقري المسمى التهاب الفقار اللاصق، وهذه الأمراض التي تسببها خلل في جهاز المناعة.Adalimumab هو نوع من الأدوية المعروفة باسم علم الأحياء، بينما يتم تصنيع الأدوية التقليدية عن طريق خلط المواد الكيميائية في المختبر، يتم تصنيع الأدوية البيولوجية باستخدام الكائنات الحية، مثل البكتيريا والخميرة وحتى الأنسجة والخلايا الحيوانية.أطلقت شركة الأدوية العملاقة AbbVie شركة Humira في عام 2002، وانتهت براءة اختراعها في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تم منح العديد من الشركات تراخيص لإنتاج إصدارات من الدواء، تُعرف باسم البدائل الحيوية.