فاكهة مهملة ترطب الجسم وتمنحك الطاقة

آخر الأخبارالصحة والجمال › فاكهة مهملة ترطب الجسم وتمنحك الطاقة

صورة الخبر: فاكهة التوت
فاكهة التوت

فاكهة التوت تحمل العديد من الفوائد فهي غنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين ج التى تساعد على حماية الجلد كما أنها غنية بالماء إليك فوائد تناول فاكهة التوت لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي

- تهدئ البشرة
قد يساعد المحتوى العالي من الماء في فاكهة التوت على تهدئة الجلد ومنع أي مشاكل جلدية صيفية مثل الحكة أو الاحمرار إضافة إلى غماها بفيتامين هـ وفيتامين ج ، موجودة أيضًا في الفاكهة التي تساعد في تحسين نسيج الجلد ، والحفاظ على مرونة الجلد وبالتالي تحسين صحة الجلد بشكل عام.

تشفي حروق الشمس
تعتبر حروق الشمس مشكلة صيفية شائعة فتعد فاكهة التوت مصدر ممتاز لفيتامينات ب المركب (ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 6) ومضادات الأكسدة مثل أوليغونول وفيتامين سي.

تساعد هذه العناصر الغذائية على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، كما تعزز تدفق الدم إلى خلايا الجلد.

ترطب الجسم
يساعد تناول فاكهة التوت فى الحفاظ على رطوبة الجسم لفترة طويلة خلال فصل الصيف فتعد فاكهة التوت غنية بالصوديوم والبوتاسيوم .

تمنح الطاقة
تساعد الفيتامينات مثل مركب C و K و B ، والمعادن مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم على تحسين التمثيل الغذائي وتعزيز مستويات الطاقة في الجسم ، وبالتالي المساهمة في منحك النشاط.

المصدر: موقع بولد سكاى الهندي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فاكهة مهملة ترطب الجسم وتمنحك الطاقة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83761

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager