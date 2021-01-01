فاكهة مهملة ترطب الجسم وتمنحك الطاقة

فاكهة التوت تحمل العديد من الفوائد فهي غنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين ج التى تساعد على حماية الجلد كما أنها غنية بالماء إليك فوائد تناول فاكهة التوت لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي
- تهدئ البشرة
قد يساعد المحتوى العالي من الماء في فاكهة التوت على تهدئة الجلد ومنع أي مشاكل جلدية صيفية مثل الحكة أو الاحمرار إضافة إلى غماها بفيتامين هـ وفيتامين ج ، موجودة أيضًا في الفاكهة التي تساعد في تحسين نسيج الجلد ، والحفاظ على مرونة الجلد وبالتالي تحسين صحة الجلد بشكل عام.
تشفي حروق الشمس
تعتبر حروق الشمس مشكلة صيفية شائعة فتعد فاكهة التوت مصدر ممتاز لفيتامينات ب المركب (ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 6) ومضادات الأكسدة مثل أوليغونول وفيتامين سي.
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