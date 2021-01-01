فاكهة مهملة ترطب الجسم وتمنحك الطاقة



فاكهة التوت فاكهة التوت

فاكهة التوت تحمل العديد من الفوائد فهي غنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين ج التى تساعد على حماية الجلد كما أنها غنية بالماء إليك فوائد تناول فاكهة التوت لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي



- تهدئ البشرة

قد يساعد المحتوى العالي من الماء في فاكهة التوت على تهدئة الجلد ومنع أي مشاكل جلدية صيفية مثل الحكة أو الاحمرار إضافة إلى غماها بفيتامين هـ وفيتامين ج ، موجودة أيضًا في الفاكهة التي تساعد في تحسين نسيج الجلد ، والحفاظ على مرونة الجلد وبالتالي تحسين صحة الجلد بشكل عام.



تشفي حروق الشمس

تعتبر حروق الشمس مشكلة صيفية شائعة فتعد فاكهة التوت مصدر ممتاز لفيتامينات ب المركب (ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 6) ومضادات الأكسدة مثل أوليغونول وفيتامين سي.

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تساعد هذه العناصر الغذائية على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، كما تعزز تدفق الدم إلى خلايا الجلد.ترطب الجسميساعد تناول فاكهة التوت فى الحفاظ على رطوبة الجسم لفترة طويلة خلال فصل الصيف فتعد فاكهة التوت غنية بالصوديوم والبوتاسيوم .تمنح الطاقةتساعد الفيتامينات مثل مركب C و K و B ، والمعادن مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم على تحسين التمثيل الغذائي وتعزيز مستويات الطاقة في الجسم ، وبالتالي المساهمة في منحك النشاط.