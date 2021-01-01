طرق للحفاظ على صحة القلب فى رمضان

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للحفاظ على صحة القلب

للحفاظ على صحة القلب مع الصيام أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومى فى رمضان إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث لاين .



1. الخضراوات الورقية

تشتهر الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والكرنب بغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة على وجه الخصوص ، فهي مصدر كبير لفيتامين ك ، مما يساعد على حماية الشرايين وتعزيز تخثر الدم بشكل صحيح

2. الحبوب الكاملة

تشير الدراسات إلى أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم الانقباضي ، فضلاً عن انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3. التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة و تشير الدراسات إلى أن تناوله يمكن أن يقلل من عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب.

4. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم و قد يساعد تناوله في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

5. الأسماك الدهنية وزيت السمك

تحتوي الأسماك الدهنية وزيت السمك على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والتى تساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول.

6. الجوز

تشير الدراسات إلى أن الجوز يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول وضغط الدم وقد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد. وقد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمشاكل فى الشرايين وأمراض القلب التاجية.

المصدر: موقع هيلث لاين

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