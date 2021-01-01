أطعمة تحافظ على صحة الكلى ..تعرفى عليها



صحة الكلى صحة الكلى

أطعمة عديدة مفيدة لصحة الكلى يساعد تناولها بإستمرار على حماية الكلى ومنع الإصابة بحصوات الكلى.



إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



البطيخ

معبأ بالليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعد مفيدة لكليتيك .يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم أيضًا في منع إصابة الكلى بالحصوات

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