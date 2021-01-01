أطعمة تشعر بالشبع فى سحور رمضان



سحور رمضان سحور رمضان

من أكثر الأشياء التى يبحث عنها المسلمون هذه الايام هى انواع اطعمة تشعر بالشبع لتناولها فى سحور رمضان لتقليل العناء طوال ساعات الصيام.



نقدم لكم قائمة اطعمة تشعر بالشبع فى سحور رمضان ، وفقا لما اورده موقع “healthline ”



البطاطس مسلوقة

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عند البحث عن اطعمة تشعر بالشبع للسحور تأتى البطاطس فهي صحية ومغذية للغاية ، فالبطاطس المسلوقة مليئة بالشبع ، وسجلت أعلى نسبة من بين جميع الأطعمة في مؤشر الشبع. يمكن أن تملأك وتساعدك على تناول سعرات حرارية أقل في المجموع.البيضالبيض صحية بشكل لا يصدق و المغذيات الكثيفة فهو غذاء مغذي غني بالبروتين وله تأثير قوي على الشبع، قد تساعدك على تناول كميات أقل من الطعام لمدة تصل إلى 36 ساعة بعد الوجبة.دقيق الشوفانويعد دقيق الشوفان من اهم اطعمة تشعر بالشبع هو خيار جيد للسحور ، قد يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل في الوجبة التالية ويؤخر إفراغ المعدة.الزبادي اليونانيالزبادي اليوناني سميك للغاية مقارنة بالزبادي العادي ، وعادة ما يكون أعلى في البروتين، والزبادي اليوناني هو وجبة فطور ووجبة خفيفة شهيرة غنية بالبروتين. قد يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعدك على الشعور بجوع أقل حتى الوجبة التالية.الخضرواتالخضروات اطعمة تشعر بالشبع وعدم العطش فى نفس الوقت فهى مغذية بشكل لا يصدق إنها محملة بجميع أنواع الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، فهى غنية بالألياف والمياه ، مما قد يجعلك ممتلئًا لفترة أطول. قد يساعدك تناول السلطة قبل الوجبة على تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.الجبن القريشيحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين ، ولكنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية. قد يكون تأثيره على الامتلاء مشابهًا لتأثير البيض.البقولياتتتمتع البقوليات ، مثل الفول والبازلاء والعدس والفول السوداني ، بقيمة غذائية عالية جدا، فالبقوليات مصدر جيد للألياف والبروتين، وقد تساعدك على الشعور بالشبع مقارنة بالأطعمة الأخرى.ووجدت احدى الدراسات أن المشاركين شعروا بنسبة 31٪ من الشبع من تناول البقول ، مقارنة بوجبات المعكرونة والخبز.الفاكهةالفاكهة غنية بالألياف وتوفر كتلة قد تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، و الفاكهة الكاملة لها تأثير أقوى على الامتلاء من عصير الفاكهة، ويسجل التفاح والبرتقال درجات عالية جدًا على مؤشر الشبعالكينواالكينوا هي حبوب شائعة ومصدر جيد للبروتين و الأحماض الأمينية الأساسية كما أنها غنية بالألياف أكثر من معظم الحبوب.قد يزيد محتوى الكينوا من البروتين والألياف من الشعور بالامتلاء ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل بشكل عامالجوزالمكسرات مثل اللوز و الجوز ، هي الطاقة الكثيفة، خيارات وجبة خفيفة غنية بالمغذيات، وتحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتينات الصحية ، وتظهر الدراسات أنها مليئة بالشبعسلطت دراسة أخرى الضوء على أهمية مضغ المكسرات بشكل صحيح ووجدت أن مضغ اللوز 40 مرة أدى إلى انخفاض أكبر في الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء مقارنة بمضغ اللوز 10 أو 25 مرة.