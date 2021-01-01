ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سائق القطار الذي خرج عن القضبان في منطقة طوخ بمحافظة القليوبية في حادث أسفر عن مقتل 11 شخصا.
ونقلت عدة وسائل إعلام مصرية ووكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية أنه تم توقيف سائق القطار ومساعده ومسؤولين آخرين في قطاع سكك الحديد تمهيدا لإجراء التحقيق في الحادث.
وفي غضون ذلك عاين فريق من النيابة العامة موقع حادث انقلاب القطار بقرية سندنهور وقام بفحص مدى سلامة وصلاحية القضبان في المنطقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأمن المصري يلقي القبض على سائق قطار طوخ وفريق من النيابة يعاين موقع الحادث
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق