الأمن المصري يلقي القبض على سائق قطار طوخ وفريق من النيابة يعاين موقع الحادث

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صورة الخبر: قطار طوخ
قطار طوخ

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سائق القطار الذي خرج عن القضبان في منطقة طوخ بمحافظة القليوبية في حادث أسفر عن مقتل 11 شخصا.

ونقلت عدة وسائل إعلام مصرية ووكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية أنه تم توقيف سائق القطار ومساعده ومسؤولين آخرين في قطاع سكك الحديد تمهيدا لإجراء التحقيق في الحادث.

وفي غضون ذلك عاين فريق من النيابة العامة موقع حادث انقلاب القطار بقرية سندنهور وقام بفحص مدى سلامة وصلاحية القضبان في المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام فريق النيابة أثناء قيامه بمباشرة التحقيقات ومعاينة القطار وموقع الحادث.

وفي وقت سابق من الأحد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مصرع 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث انحراف قطار القاهرة - المنصورة بمنطقة طوخ في محافظة القليوبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات

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