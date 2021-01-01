السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار القاهرة-المنصورة

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حادث قطار القاهرة-المنصورة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.

وحسب موقع "الشروق" فقد "كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة، للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة السيد رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن".

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، بأنه تم "تكليف وزيري التعليم العالي والصحة، بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إصابة 97 شخصا في حادث القطار، فيما تحدثت مصادر أمنية وطبية عن وفاة 8 أشخاص.

المصدر: الشروق

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