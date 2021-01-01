­­­­ننشر صورة "الحانوتي" المتهم بإضرام النار فى جثة بمقابر حلوان

حصل صدي البلد علي صورة الحانوتي المتهم بإشعال النار فى جثة متوفية بمقابر حلوان ، وتباشر النيابة التحقيق . تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص (تُربى) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق) . عقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (تربى ، مقيم عزبة بدائرة القسم) والذى إعترف بإرتكابه الواقعة نكاية فى المبلغ وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما .

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