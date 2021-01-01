خاص.. فيديو يوضح حجم كارثة قطار (القاهرة - المنصورة)



كارثة قطار (القاهرة - المنصورة) كارثة قطار (القاهرة - المنصورة)

أظهر فيديو جديد حجم الضرر الكبير الذي تسبب به حادث القطار في مصر، والذي أدى لإصابة قرابة 100 شخص، ومقتل 5 أشخاص.



وأظهر الفيديو عربة القطار الضخمة وهي مقلوبة بالكامل على جانبها، بينما تجمع العشرات من المواطنين قرب الحادث.



وأدى انقلاب القطار لإصابة عدد من الأشخاص الذين علقوا تحت جانب القطار، الذي أصبح على الأرض بجوار سكة الحديد.

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وأصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.مع إصابة قرابة 100 شخص في حادث قطار بين القاهرة والمنصورة، دفعت وزارة الصحة بقرابة 60 سيارة إسعاف لنقل المصابين على وجه السرعة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن إصابة 97 مواطنا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي).وأكد مجاهد أن وزيرة الصحة هالة زايد توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار طوخ، بالمستشفيات.https://www.facebook.com/100010392460256/videos/1102048413484897/