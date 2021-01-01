هاني الناظر يوصي بتناول هذه المشروبات لتقوية المناعة



تقوية المناعة تقوية المناعة

تقوية و تعزيز جهاز المناعة أصبح من أهم الأمور التي يوصي بها الأطباء لكي يستطيع الجسم التصدي و مواجهة الأمراض بالأخص فيروس كورونا، وذلك من خلال تناول الأطعمة و المشروبات الصحية الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية المناعة.







وفي هذا السياق وصي الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، بتناول بعض العصائر الطبيعية و الصحية التي تساعد في تقوية جهازك المناعي و تحافظ على صحة الجلد و مواجهة الحرارة أيضا.

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كتب الناظر في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك" اربع عصائر طبيعية احرص علي تحضيرها بنفسك دون ان تضيف لها سكر وتناولها انت واسرتك بين الإفطار والسحور وارفع مناعتك ومناعة الاسرة في مواجهة فيروس كورونا وكمان حافظ علي نضارة البشرة وصحة الجلد في مواجهة الموجة الحارة ."تابع"عصير الرمان والجوافة والجزر والبرتقال."