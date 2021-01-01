هاني الناظر يوصي بتناول هذه المشروبات لتقوية المناعة

تقوية و تعزيز جهاز المناعة أصبح من أهم الأمور التي يوصي بها الأطباء لكي يستطيع الجسم التصدي و مواجهة الأمراض بالأخص فيروس كورونا، وذلك من خلال تناول الأطعمة و المشروبات الصحية الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية المناعة.
وفي هذا السياق وصي الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، بتناول بعض العصائر الطبيعية و الصحية التي تساعد في تقوية جهازك المناعي و تحافظ على صحة الجلد و مواجهة الحرارة أيضا.
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