بعد ظهورها في الهند .. كل ما تود معرفته عن سلالة كورونا الجديدة



سلالة كورونا الجديدة سلالة كورونا الجديدة

كشفت مجموعة من التقارير عن ظهور سلالة كورونا جديدة في الهند وخاصة في ولاية ماهاراشترا، مما أثارت الذعر بين الأشخاص.



ووفقًا لموقع “timesofindia”، أن تم الكشف عن أن فيروس كورونا ذو الطفرة المزدوجة قد يكون أحد أكثر أشكال 19 COVID شيوعًا وانتشارًا في الهند.



يُطلق عليه الآن اسم B.1.617، يشير المتغير المتحور المزدوج إلى اندماج طفرتين من سلالة فيروسية تستمر لتشكيل سلالة ثالثة شديدة العدوى، ويحتوي المتغير B.1.617 على طفرات من نوعين مختلفين من الفيروسات وهما E484Q و L452R.

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بمساعدة تسلسل الجينوم واختبار العينات، يُعتقد أن المتغير المتحور المزدوج لديه القدرة على تجاوز جهاز المناعة ويكون شديد المقاومة للأجسام المضادة.وجدت بيانات الجينوم الهندية التي قدمها العلماء الهنود إلى قاعدة بيانات عالمية أن الفيروس التاجي كورونا ذو الطفرة المزدوجة - B.1.617 - هو الآن العينة الأكثر شيوعًا التي تم تسلسلها قبل 2 أبريل بنسبة 24 %.وكشف التقرير أن ثاني أكثر المتغيرات انتشارًا هو المتغير البريطاني، أو B.1.1.7 ، بنسبة 13 ٪ من العينات، وفقًا لتقييم العلماء من Scripps Research.بالنظر إلى أن الطفرة المزدوجة تحمل الشفرة الجينية لطفرتين أخريين، E484Q و L452R ، يصبح من السهل للغاية اختراق جهاز المناعة البشري وغزو الأعضاء في الجسم، ونظرًا لأن المتغيرات الجديدة تميل إلى تغيير بنية البروتين الشائك، فهو أكثر كفاءة في ربط نفسه بالخلايا البشرية المضيفة ويتكاثر بسرعة، مما يتسبب في ضرر أكبر من سلالة فيروس كورونا COVID الأصلية.