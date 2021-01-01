انقلب قطار القاهرة المنصورة عند مدخل بنها في القليوبية منذ قليل، نتيجة خروج عدد من العربات عن القضبان مما تسبب في وقع عدد من المصابين.
وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى المستشفيات وجارى التعامل مع الواقعة بحضور قيادات المحافظة.
وبين مدينتي بنها وطوخ، لا صوت يعلو فوق صوت سارينة الإسعاف وسيارات الحماية المدنية المتوجهة إلى موقع حادث انقلاب قطار القاهرة - المنصورة الذي انقلب في القليوبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 4 توابل تساعدك على إنقاص الوزن في وقت قياسي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق