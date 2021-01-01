4 توابل تساعدك على إنقاص الوزن في وقت قياسي

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إنقاص الوزن

انقلب قطار القاهرة المنصورة عند مدخل بنها في القليوبية منذ قليل، نتيجة خروج عدد من العربات عن القضبان مما تسبب في وقع عدد من المصابين.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى المستشفيات وجارى التعامل مع الواقعة بحضور قيادات المحافظة.

وبين مدينتي بنها وطوخ، لا صوت يعلو فوق صوت سارينة الإسعاف وسيارات الحماية المدنية المتوجهة إلى موقع حادث انقلاب قطار القاهرة - المنصورة الذي انقلب في القليوبية.

وتوضح المشاهد الأولى لقطار المنصورة المتجه للقاهرة، توضح خروج 4 عربات عن القضبان وانقلاب القطار، وسط حالة ارتباك كبيرة من الركاب والأهالي المحيطين بالحادث.

وأشارت المشاهدات الأولية لإمكانية وقوع ضحايا جراء الحادث، بينما أسرعت عربات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

ووصل إلى موقع الحادث على الفور قيادات المحافظة لمتابعة نقل المصابين ورجال الإسعاف والحماية المدنية لانتشال العالقين داخل العربات.

المصدر: elbalad

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