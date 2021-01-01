طبيب ينصح بتناول ماء جوز الهند لمرضى السكر

نصح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية، وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، مرضى السكر بتناول ماء جوز الهند خاصة بعد الإفطار، حيث يعد من أفضل المشروبات لمواجهة حرارة الصيف، لأنه يوفر الطاقة اللازمة للجسم ، كما أنه لا يحتوى على سكر مضاف.
وأشار الدكتور وليد الدالى، إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن ماء جوز الهند، يخفض مستويات السكر فى الدم، ويتحكم فيه بشكل إيجابى على المدى الطويل، وذلك بفضل احتوائه على المغنيسيوم الذي يزيد من حساسية الأنسولين ويقلل مستويات السكر فى الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2، ورغم ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج.
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