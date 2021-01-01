لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على آخر موعد للاشتراك فى مسابقة تطوير الريف المصرى وقيمة الجوائز



جامعة القاهرة جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة طرح موضوع "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن" ليكون موضوعًا بحثيًا للمسابقة لعام 2021.







ونوهت جامعة القاهرة على الطلاب المشاركين إبراز فكرة تنمية الريف المصري، خاصة وأن المساهمة في بناء شخصية المواطن تعد أحد أهداف استراتيجية جامعة القاهرة المعلنة منذ 2017.

قد يعجبك أيضا...

كما أعلنت الجامعة أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 30 سبتمبر 2021، وبعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021، ويعقب ذلك توزيع الجوائز.وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمتها 70 ألف جنيه للفائزين، وهى:25 ألف جنيه للفائز الأول.15 ألفًا للفائز الثاني.و 10 آلاف للفائز الثالث.10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة 2000 جنيه لكل باحث.txtرئيس جامعة القاهرة لصدى البلد: أنصح الطلاب بوضع خطة للمهام اليومية لتنظيم وقتهم بشهر رمضانجدير بالذكر أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.وكانت قد احتفلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت بتوزيع جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" التي أطلقتها الجامعة خلال شهر رمضان الماضي Online، لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب الجامعات المصرية وخريجيها، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية كفاءات وقدرات جيل الشباب في جميع المجالات.