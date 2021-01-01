تفاصيل أول يوم بالامتحان التجريبى للثانوية



الامتحان التجريبى للثانوية الامتحان التجريبى للثانوية

فى أول يوم بالامتحان التجريبى الثانوية العامة، شهدت المدارس الثانوى حضورا كبيرا لطلاب الصف الثالث الثانوى العام لأداء الاختبار التجريبى، فيما أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات ونحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات بعدد محدود من المدارس وتعمل هى الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات، وبالتالي لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شىء جماعي بدون أى منطق أو معلومات، مشددا على أن الهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على السوشيال ميديا والواتساب.



وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات، ولا يمثل هذا أى مشكلة، وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.



وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة، وسوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية.

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وأوضحت الوزارة، أن هدف الامتحان اليوم هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه وقياس تغطية الـ 4G، و قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.وشكا طلاب الثانوية العامة، من عدة مشكلات واجهتهم أثناء الدخول لأداء اختبار التجربة، حيث كشف طلاب الثانوية العامة بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أنهم تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية تمثلت فى ضعف الدخول على شبكة الإنترنت فى المدرسة بسبب الأحمال الزائدة، إضافة إلى غلق بعضهم جهاز التابلت بكلمة سر وتعذر فتح الجهاز، وكذلك تأخر بعضهم فى الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من تطبيق تنويهات التى أتاحته وزارة التربية والتعليم لحصول الطلاب على كلمات المرور لدخول الاختبارات.وعبر الطلاب عن أداء بعضهم اختبار التجربة التقنى، بأنه خطوة مهمة إذا كانت الوزارة ترغب فى عقد امتحانات الثانوية العامة الأساسية بشكل إلكتروني، موضحين أن الاختبار التجريبى سوف يمنح الطلاب الرغبة فى تدارك أى مشكلات فنية قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات الأصلية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع كلمات المرور وأكواد الاختبارات، موضحين أن أسئلة امتحان اليوم عبارة عن 3 أسئلة بعضها تضمن خريطة ثم رسم بياني وسؤال متحرر تحت عنوان اتكلم عن نفسك".كما شهدت المدارس الثانوية تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لضمان الحفاظ على عدم انتقال العدوى وحرصا على صحة وسلامة الطلاب من فيروس كورونا، حيث تم إلزام الطلاب بارتداء الكمامة وتعقيم الفصول والتباعد بين الطلاب، إضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب لحظة الدخول.