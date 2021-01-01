وزير التعليم: أكثر من 2200 مدرسة ثانوى تعمل بكفاءة فى الامتحان التجريبى



الدكتور طارق شوقى الدكتور طارق شوقى

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات فى الامتحان التجريبى للثانوية العامة، ونحن نختبر بعض التقنيات فى الشبكات فى عدد محدود من المدارس وتعمل هى الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات وبالتالى لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ جماعى بدون أى منطق أو معلومات مشدد على أن الهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على السوشيال ميديا والواتساب.



جاء ذلك ردا على شكاوى أولياء الأمور على إحدى جروبات الواتس آب.



وقال وزير التربية والتعليم: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعى جدا فى هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها فى هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.

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وأوضحت الوزارة أن هدف الامتحان اليوم هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه وقياس تغطية الـ 4G، و قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.وشهدت المدرسة السعيدية ارتداء الطلاب للكمامات كما حرصت إدارة المدرسة بقيادة حسين عبد الحكيم مدير المدرسة وناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا.