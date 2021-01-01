التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة



انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة

كشفت التحريات الأولية لأمن الجيزة ملابسات حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي، حيث تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة.



وشرحت التحريات أن السيارة لاند كروزر رصاصي اللون تابعة لوزارة الشباب والرياضة انقلبت عند الكيلو ٤٨ على الطريق الصحراوي المتجه الي الاسكندرية، حيث انفجر الاطار الأمامي الأيسر لها ما أدى لانقلابها عدة مرات وأصيب بداخلها الوزير والسائق وضابط حراسة وتم نقلهم جميعا لمستشفى دار الفؤاد.



وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث أنه أثناء سير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي بدائرة مركز منشاة القناطر مستقلا سيارته لاند كروزر برفقته سائقه اشرف محمد ابو زيدي ٥٢ سنة انقلبت بهما السيارة.

قد يعجبك أيضا...

واضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر أن سيارة الحراسة المرافقة للوزير قامت بنقله الي المستشفى وتبين إصابته بكدمات وجروح طفيفة.وتبين أن سائقه أصيب بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح قطعة بالرأس ٥سم وتم ايداعه مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج كما يخضع ضابط الحراسة للعلاج.