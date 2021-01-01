البحث جار عن شاب "نام تحت قطار مسرع" ووزير النقل يتوعد



شاب "نام تحت قطار مسرع" شاب "نام تحت قطار مسرع"

انتشر مقطع فيديو يظهر شابا نام بين قضيبي سكة حديدية في مصر أثناء مرور قطار مسرع، في حادث أثار غضب وزير النقل كامل الوزير.



ويظهر الفيديو القطار وهو يسير بسرعة كبيرة، بينما كان الشاب ممددا بين طرفي سكة الحديد في وضعية خطيرة.



والتقط الفيديو أصدقاء الشاب الذين كانوا في المكان، وهنأوه بعدما قام بـ"التحدي الخطير".

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وتعليقا على الحادثة، قال وزير النقل المصري إن السلطات تلاحق الشاب حاليا، مؤكدا أنها لن يهدأ لها بال إلا بالقبض عليه.وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "نحن الآن نبحث عنه. سنقبض عليه ولن نتركه"، وأكد الوزير أن الشاب عرض نفسه لخطر الموت.وأشار كامل الوزير إلى سلسلة حوادث قطارات في مصر كان وراءها الاستهتار، آخرها الحادث المروع الذي تصادم فيه قطاران بمحافظة سوهاج جنوبي مصر، وأسفر عن سقوط 19 قتيلا وأكثر أمن 180 جريحا في مارس الماضي.ومن بين هذه الحوادث، كما قال الوزير، سير "توك توك" على سكة الحديد، قبل أن يتم القبض على سائقه.وفي حادث آخر، ترك سائق سيارة نقل مركبته فوق شريط سكة حديد وجلس في مقهى مجاور، وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق القطار الذي توقف قبل حدوث صدام.