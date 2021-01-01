متى يكون فرضا على الفتى أن يصوم؟.. الإفتاء توضح



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “متى يكون فرضًا على الفتى أن يصوم؟ وما هي السن الشرعية لوجوب صوم الفتى والفتاة؟”.







وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

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وأضافت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن المسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بهذه الأركان التي منها صيام شهر رمضان، ويكون البلوغ للفتى بالاحتلام وللفتاة بظهور الحيض، فإن لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما.حكم إجبار الطفل على الصيامقال الشيخ أحمد رضا عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز إجبار الطفل على الصيام فى شهر رمضان؛ لأنه ليس واجبًا شرعًا أن يصوم لأنه ليس أهلًا للتكليف لصغر سنه.وأضاف "رضا" فى إجابته عن سؤال «ما حكم إجبار الأطفال على الصيام فى شهر رمضان؟»، أن هذا لا يجوز، ولكنه يستحب مع عدم وجوب الصيام عليه أن يعود ويدرب على الصيام فمن صام فى صغره سهل عليه الصيام عند بلوغه حد التكليف.واستدل بحديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت (بعث رسول الله فى قرى الإنصار مَن أصبح مفطرًا فليُتِمَّ بقية يومه، ومَن أصبح صائمًا فليَصُمْ).