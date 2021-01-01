المربع نت – قامت بوجاتي بتوسيع شبكة تُجارها العالمية وذلك من خلال افتتاح صالة عرض جديدة في منطقة ميناتو بالعاصمة اليابانية طوكيو والتي تُديرها مجموعة سكاي جروب وكيلها هُناك.
تم افتتاح صالة العرض بالأمس، وهي إحدى صالات العرض الأولى في العالم التي تم تصميمها حول الهوية الجديدة للعلامة التُجارية، حيث يقع اسم بوجاتي الأبيض على خلفية بلون فحم الأنثراسيت من الخارج، مع فيديو يُسلط الضوء على قيم العلامة التُجارية.
تحوي الصالة على منطقة عرض تُمكن العملاء من الانغماس في عالم بوجاتي من خلال الكتالوجات وعينات الألوان وحوامل الجلود التي يُمكن استخدامها في سياراتهم الخارقة، مع سيارة شيرون والتي وصلت رسمياً إلى العاصمة اليابانية بعد أن اجتازت اللوائح المحلية الصارمة إلى جانب إصداراتها الأكثر نُدرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بوجاتي تفتتح أول صالة عرض لها في اليابان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق