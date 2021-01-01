المربع نت – بحلول 2030، ستُقدم رام وجميع العلامات التابعة لستيلانتيس نسخة كهربائية من جميع طرازاتها، كما تعمل المجموعة على تطوير منصات جديدة تدعم السيارات الكهربائية الجديدة كلياً أيضاً، بما في ذلك بيك اب كهربائية بالكامل من رام قد يتم تدشينها بحلول 2024.
ستصنع ستيلانتيس خلايا البطاريات في سياراتها الكهربائية في أوروبا وأمريكا، وذلك لتقليل الاستعانة بمصادر خارجية، وهو ما أوضحه الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس في لمحات عن بعض استراتيجيات الشركة في الاجتماع السنوي الأول للمساهمين، مؤكداً أن الكهرباء ستلعب دوراً رئيسياً في رؤية الشركة طويلة الأمد.
يُذكر أيضاً أن ستيلانتيس تتوقع بيع أكثر من 400,000 سيارة كهربائية في 2021 أي ثلاثة أضعاف العدد الذي باعته في 2019، بنسبة 14% من إجمالي مبيعاتها بأوروبا وحدها، وقد أكد تافاريس أن هذه النسبة سترتفع إلى 38% بحلول 2025، وإلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي.
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التعليقات على رام قد تطلق بيك اب كهربائية بالكامل في 2024
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