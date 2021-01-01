بورش تعمل على فئة كهربائية من كايين

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بورش تعمل على فئة كهربائية من كايين

كشف مصدر من داخل شركة بورش عن عمل الشركة على فئة كهربائية من كايين.

تعتبر كايين من أكثر سيارات الشركة نجاحاً ومفتاح لنجاحات بورش الكبيرة خلال السنوات الماضية، ويبدو أن الشركة تريد أن يستمر ذلك في عالم السيارات الكهربائية أيضاً، وقال مصدر في الخبر المسرب “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعنيه هذا هو أن كايين ستصبح في النهاية سيارة كهربائية بالكامل”.

مع أن التقرير غير رسمي إلا أن بورش نفسها لمحت لإمكانية ذلك منذ عام 2019، وعلى كل حال فإن الشركة تعمل على نسخة كهربائية من ماكان إلى جانب فئات الوقود، ولا يوجد مانع من أن تحصل كايين على نفس الميزة.

المصدر: سعودى شفت

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