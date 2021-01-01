

الصين تنتج سيارة كهربائية بشحن لاسلكي وميزات قيادة ذاتية الصين تنتج سيارة كهربائية بشحن لاسلكي وميزات قيادة ذاتية

كشفت شركة Zhiji Auto الصينية عن سيارتها الجديدة L7 والتي أنتجتها كمشروع مشترك بين عدة شركات صينية من ضمنها Alibaba الشهيرة.



تتميز السيارة الكهربائية بأنظمة قيادة ذاتية ونظام شحن لاسلكي وأداء رياضي، ناهيك عن تصميمها الرياضي الذي يبدو إلى حد ما مقتبساً من تصاميم شركات أخرى كما يغلب على معظم السيارات الصينية في الوقت الحالي. وستبدأ الشركة باستقبال الحجوزات على سيارتها الأسبوع المقبل مع تدشينها في معرض شنجهاي الدولي للسيارات.



بالأرقام يمكن لنظام الشحن اللاسلكي تزويد البطاريات بالطاقة لقدرة 11 كيلوواط، وتبلغ سعة حزمة البطاريات 93 كيلوواط-ساعة ويمكن لـ Zhiji L7 قطع ما يصل لـ615 كيلومتر في شحنة واحدة. ويمكن الحصول اختيارياً على حزمة أكبر بمدى يبلغ 1,000 كيلومتر. ومن حيث الأداء يمكن لـ L7 تحقيق تسارع 0-96 كم/س خلال 3.9 ثانية. في الداخل تحمل L7 تصميماً فاخراً وشاشة وسطية قياس 39 إنش بدقة 4K وتعمل بنظام تشغيل خاص بالشركة المنتجة وتعد الشاشة الأولى من نوعها في أي سيارة إنتاجية، وتوفر العديد من الميزات الذكية والمستقبلية للمستخدمين.

ستحصل L7 على العديد من المستشعرات المحيطية لأجل قدرات القيادة الذاتية ويشمل ذات أشعة رادات وLiDAR و12 كاميرا محيطية، وستبدأ الشركة بتوصيل السيارة للعملاء في النصف الأول من عام 2022



