

خبير اقتصادى: 10 مليارات دولار إجمالى الاستثمارات المصرية بالسودان خبير اقتصادى: 10 مليارات دولار إجمالى الاستثمارات المصرية بالسودان

حجم الاستثمارات المشروعات المصرية بالسودان



قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجة ، إن المشروعات المصرية في السودان بلغت 299 مشروعا خلال عام ٢٠١٨، حيث سجل المشروعات المصرية ارتفاعا بنسبة تزاد عن 30% خلال عامين ليصبح إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بالسودان نحو 345 مشروعاً بقيمة 10.8 مليار دولار خلال 2020 ، فضلا عن سجل إجمالي عدد المشروعات السودانية بمصر نحو 315 شركة سودانية بقيمة 97 مليون دولار .



وأضاف «عبدالمنعم » في تصريح لـ«الدستور»، أن العلاقات المصرية السودانية ستشهد تقارب وتكوين استراتيجيي واقتصادي جديدة وذلك وفقا لدعم القيادة السياسية المصرية لسودان، لافتًا إلى أن هناك مشروعات ثنائية بين البلدين فى المجال الزراعي والصناعات الغذائية مشروع الربط الكهربائي، حيث تم التشغيل الفعلي للمرحلة الأولي بـ60 ميجاوات كمرحلة أولى بقيمة 56 مليون دولار من إجمالى طاقة المستهدفة للمشروع قد تصل فى مرحتلة الأخيرة إلى 3000 ميجاوات.

قد يعجبك أيضا...

العلاقة بين مصر والسودانونوه الخبير الاقتصادي، أن العلاقة بين مصر والسودان علاقات تاريخية ممتدة عبر الزمان في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفاع بين البلدين خلال السنوات الأخيرة حيث سجل خلال 2018 نحو 610 مليون دولار ، وثم ارتفاع بنسبة 10% خلال عام 2019 ليسجل بقيمة 674.5 مليون دولار ، كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 2020 نحو 865 مليون دولار.وأشار عبد المنعم إلى أن الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر، حيث حقق فائض عام 2019 ‏نحو 260.7 مليون دولار ‏بينما بلغت نسبة التصدير لسودان نحو 1.5% من إجمالي صادرات مصر للعالم ، بينما سجلت صادرات السودان لمصر بنسبة 5.1%الاتفاقيات ‏التجارية والاقتصادية ‏الموقعة بين مصر والسودان‏ ‏وأوضح أن مصر وقعت عدة اتفاقيات أهمها اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية الكوميسا بينما وقعت خلال عامي 2018- 2019 ‏أكثر من 12 ‏اتفاقية و مذكرة تفاهم، وذلك للعمل على زيادة التعاون بين البلدين ، لافتاً أن افتتاح ‏ميناء قسطل البرى ‏في أسوان ‏والذي ‏بلغت تكلفته 47 مليون ‏جنيه ‏و ‏هو يمثل ‏أول منفذ بري ‏يربط بين مصر والسودان ‏وأفريقيا، ‏وقد كان ‏لميناء قسطل البري ‏دور هام ‏وكبير في زيادة ‏حجم التبادل ‏التجاري بين البلدين والتي ‏ ‏زادت من 310 ملايين دولار ‏ ‏خلال عام 2017 الي 610 ملايين دولار ‏خلال عام ‏2018 ثم زاد إلى 674.5 مليون دولار، حيث ساهم في تحقيق سيولة وزيادة تجارية لاسيما بعد افتتاح طريق وادي حلفا.