ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل 2021، ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تطورات السعر المصرفي للدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، وخلال التقرير التالي يمكن للقارئ المصري والعربي التعرف على سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر.
ونقدم لكم خلال التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، داخل العديد من البنوك المصرية، وهي: "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".
واستقر سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل في كافة البنوك المصرية والأجنبية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع.
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التعليقات على سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية
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