

سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل 2021، ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تطورات السعر المصرفي للدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، وخلال التقرير التالي يمكن للقارئ المصري والعربي التعرف على سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر.



ونقدم لكم خلال التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، داخل العديد من البنوك المصرية، وهي: "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".



واستقر سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل في كافة البنوك المصرية والأجنبية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل 2021 في البنوك المصريةسعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء.15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.15.73 جنيه للبيع.