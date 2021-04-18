سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

صورة الخبر: سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل 2021، ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تطورات السعر المصرفي للدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، وخلال التقرير التالي يمكن للقارئ المصري والعربي التعرف على سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر.

ونقدم لكم خلال التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، داخل العديد من البنوك المصرية، وهي: "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل في كافة البنوك المصرية والأجنبية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع.



سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل 2021 في البنوك المصرية


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48202

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager