سعر الذهب اليوم 18-4-2021

استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاحد الموافق 18-4-2021، بعد ارتفاعه علي مستوي الأعيرة المختلفة بمتوسط 3 جنيهات أمس السبت في محلات الصاغة .
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 881 جنيها .
ووصل سعر الجرام من عيار 21 الاشهر تداولا في سوق الذهب نحو 771 جنيها.
وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 661 جنيها .
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الادني فئة نحو 514 جنيها .
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها واوقية الذهب نحو 27.404 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه
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