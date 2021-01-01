دراسة سعودية: قلبك قد يكون في خطر حال افتقارك لهذا الفيتامين

كشفت دراسة حديثة من المملكة العربية السعودية أن نقص فيتامين معين يرتبط بمشاكل في القلب.
وأجرى باحثون من المملكة العربية السعودية دراسة على 360 مريضا من مرضى القلب، ونشروا نتائجهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في المجلة الدولية للطب الوقائي، والتي بينت أن أكثر من 40% من المشاركين يعانون من نقص فيتامين "د" ونحو 28% لديهم قصور في نفس الفيتامين، بينما كان 31% فقط من المرضى لديهم مستويات طبيعية من فيتامين "د".
وبعد تعديلهم العوامل الأخرى، خلص الباحثون إلى أن نقص فيتامين "د" وقصوره مرتبطان بأمراض القلب الإقفارية، وارتفاع السكر في الدم، وارتفاع شحوم الدم، فضلا عن أن مرضى القلب أكثر عرضة مرتين للإصابة بنقص فيتامين "د".
كما وجد الباحثون في الدراسة السعودية أن النساء المصابات بأمراض القلب فوق سن الستين هن الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "د".
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