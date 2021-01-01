عرضت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية على الهواء مباشرة الهبوط الناجح لجميع أفراد الطاقم الثلاثة لسفينة "سويوز أم أس-17" الفضائية في أراضي كازاخستان.
وبالدرجة الأولى ساعد رجال الإنقاذ في خروج قائد الطاقم رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، من المركبة الفضائية. وتلته رائدة الفضاء الأمريكية، كيتلين روبنس، ثم رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود-سفيرتكشوف.
وتحدث رائد الفضاء الروسي، أناتولي أيفانيشين، الذي كان يعلق على البث التلفزيوني المباشر لعملية خروج رجال الفضاء من مركبة الهبوط أن رواد الفضاء يحتاجون إلى مساعدة للخروج من المركبة والمشي على الأرض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هبوط طاقم من رواد الفضاء بنجاح في كازاخستان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق