

«الصحة» تحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم «الصحة» تحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

حددت وزارة الصحة والسكان، بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك في أحد منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت الوزارة أن الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هم:



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-الأشخاص المصابون ببعض الأمراض مثل مرضى السكر والكوليسترول ومرضى الكلى- بعض الحوامل يتعرضن لارتفاع ضغط الدم-الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الملح في الطعام-الذين يقللون من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د-الذين يقللون من تناول البوتاسيوم في الطعام-المعرضون لانفعالات نفسية وعصبية-المدخنون-المتقدمون في العمر-إصابة أحد الوالدين-السمنةوأشارت الوزارة إلى أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في متاحة يوميًا في كل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب من خلال تطبيق صحة مصر.







