فطار 6 يوم رمضان.. طريقة عمل صينية الفراخ المحمرة بأصابع البطاطس



الفراخ المحمرة بأصابع البطاطس الفراخ المحمرة بأصابع البطاطس

تتعدد الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الوجبات التي تعتمد على الفراخ، وتحرص ربات البيوت على البحث عن وصفات جديدة يمكنها أن تساعدهن في تقديم وجبات مميزة وجديدة لأفراد أسرهن، وتزداد هذا الرغبة خلال أيام شهر رمضان الكريم، حيث تحرص الأمهات كل يوم على تقديم وجبة مميزة لمائدة الإفطار.



طريقة عمل الفراخ المشوية هي أو ما تلجأ إليه الأمهات الراغبات في تقديم وجبة صحية لأسرهن، إلا أنها من الوجبات التقليدية التي اعتاد الكثير على تناولها، ولأن طرق إعداد الدجاج ليست بالقليلة، إليكِ في خامس يوم رمضان طريقة عمل صينية الفراخ المحمرة بأصابع البطاطس لوجبة إفطار مميزة.



مقادير صينية الفراخ المحمرة بأصابع البطاطس

دجاجة

قد يعجبك أيضا...

4 لتر من الشوربةكيلو بطاطس مقطعة أصابعثمرة بصل مقطعة قطع صغيرة4 فصوص من الثومزعتر طازجكرفس مقطع قطع صغيرة1 ½ ملعقة كبيرة زبدةجزر مقطع قطع صغيرةزيت زيتونروز ماري طازجملحفلفل أسودطريقة عمل صينية الفراخ المحمرة بأصابع البطاطسفي البداية يتم تقطيع الفراخ إلى 4 قطع، ويتم نزع كافة العظام الموجودة فيها، وكذلك التخلص من الجلد، على أن يتم الاحتفاظ بهما جانبًا.احضري صينية بحجم مناسب، وضعي فيها عظام الدجاج حتى يتم تحميرها، وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 200، واتركيها حتى يتحول لونها إلى البني.ضعي الكرفس والبصل وغصن من الروز ماري الطازج، والجزر، وغصن من الزعتر الطازج، في إناء، ويتم إضافة عظام الفراخ المحمصة إليهم، ثم ضعي الثوم وكمية من الشوربة الباردة إليهم، وسيستخدم هذا الخليط في عمل "الصوص".ضعي الإناء على نار عالية، واتركيه حتى يغلي جيدًا، وبعدها اخفضي درجة حرارة النار، واتركيه حتى يخسر ثلث حجمه، أو حتى يصبح الخليط سميكًا، ونكهته قوية.في ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، قلبي البطاطس، وتبليها باستخدام الملح والفلفل الأسود والروز ماري، ثم ادخليها إلى الفرن لمدة ربع ساعة، على أن تكون درجة حرارة الفرن 200 درجة مئوية.تبلي الفراخ باستخدام الملح والفلفل الأسود، وفي إناء كبير ضعي كمية مناسبة من زيت الزيتون، ثم ضعيها على نار عليه، وقومي بتحمير الفراخ من كافة الاتجاهات حتى تحصل على صدمة.ادخلي الفراخ بعد تحميرها إلى الفرن على درجة حرارة عالية "200 درجة مئوية، واتركيها لمدة 10 دقائق على الأغلب، وذلك حتى تنضج.وأخيرًا ضعي الزعتر وروز الماري الطازج على الصوص الذي تم إعداده من عظام الفراخ، وأضيفي إليهم مكعب من الزبدة، واستخدمي هذا الصوص عند التقديم من خلال وضعه على الفراخ والبطاطس أيضًا.