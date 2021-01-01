رجل تايوانى يطلق زوجته 3 مرات فى 37 يوما فقط.. والسبب غريب



رجل تايوانى يطلق زوجته 3 مرات رجل تايوانى يطلق زوجته 3 مرات

تحايل رجل تايواني على محل عمله بطريقة غير معتادة للحصول على إجازة زواج مدفوعة الأجر، حيث أقدم على طلاق زوجته ثلاث مرات والعودة إليها مرة أخرى، خلال 37 يومًا فقط، للحصول على إجازة الزواج في كل مرة.



ويعمل الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، موظفا بأحد البنوك في تايبيه بتايوان، وقد أقدم على تلك الفعلة الغريبة من أجل الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر، حيث ينص قانون العمل على حصول الموظف على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، عندوبدأت القصة يوم 6 أبريل عام 2020، حيث تزوج الرجل أول مرة، لكنه طلق زوجته بعد انتهاء أولى إجازاته، ليكرر ذات الفعل أربع مرات، ليحصل على 32 يومًا كإجازة مدفوعة الأجر.



وعندما رفض البنك الموافقة على المزيد من الإجازات بسبب الزواج، قرر الرجل رفع دعوى على جهة العمل، لخرقها المادة 2 من قانون العمل في تايوان، والمتعلق بإجازات الزواج، وانتهي التحقيق الذى أجراه مكتب العمل في تايبيه، عن تغريم البنك مبلغ 20000 دولار تايواني، أي ما يعادل تقريبا 705 دولارات أمريكية.

قد يعجبك أيضا...

وأيد مكتب العمل، الحُكم السابق، قائلاً إنه "في حين أن سلوك الموظف كان غير أخلاقى، إلا أنه لم يخالف القانون، ومع ذلك فقد انتهك البنك المادة 2 من قواعد إجازة العمل"، وانتشرت هذه القضية الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي مع عدم اعتقاد الناس بوجود مثل هذه الثغرة في تشريعات العمل التايوانية.الزواج، وفقا لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.