تجنبي استخدام هذه الزيوت على شعرك .. اعرفي العيوب



تجنبي استخدام هذه الزيوت على شعرك تجنبي استخدام هذه الزيوت على شعرك

للحصول على شعر قوي وصحي ، نستخدم جميعًا منتجات شعر مختلفة في حياتنا اليومية. هناك شيء واحد شائع في جميع منتجات الشعر وهو زيت الشعر الجيد. يمكن استخدام العديد من زيوت الشعر الجيدة في روتين العناية بشعرك ، لكن بعض زيوت الشعر يمكن أن تضر بشعرك أيضًا ويجب تجنب استخدام هذه الزيوت. فيما يلي بعض الزيوت التي من الأفضل تجنبها في مواقف معينة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



1. زيت الزيتون





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من المرجح أن يكون زيت الزيتون مفيدًا لروتين شعرك. ومع ذلك ، قد يجد الأشخاص الذين لديهم شعر رقيق ومستقيم صعوبة في التفكير في استخدام هذا الزيت لشعرهم لأنه يمكن أن يجعل شعرهم دهنيًا وثقلًا،زيت الزيتون يمكن أن يكون له تأثير على دورة نمو الشعر. كما أنه يسبب ظهور الرؤوس السوداء أو حب الشباب عن طريق سد مسام الجلد وبالتالي يجب تجنب استخدام زيت الزيتون للشعر إذا لاحظوا ظهور الرؤوس السوداء أو حب الشباب.2. زيت الخروعيستخدم زيت الخروع من قبل العديد من الأشخاص لنمو الشعر ولكن العديد من الأشخاص لديهم أيضًا حساسية من زيت الخروع ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية. يمكن أن يؤدي استخدام زيت الخروع على الشعر إلى التلبيد الحاد وهو حالة نادرة تصيب فروة الرأس. في هذه الحالة ، يصبح شعرك ملتويًا ومتشابكًا ، ويشكل كتلة حجرية صلبة مثل عش الطائر.3. الزيوت المعدنيةالزيت المعدني هو خليط خفيف عديم الرائحة وعديم اللون من الألكانات العالية وغالبًا ما يتنكر في شكل نفط وشمع البارافين. المكونات الموجودة في الزيوت المعدنية ضارة بشعرك لأنها تسبب تراكمًا لا داعي له على خصلات الشعر مما يؤدي إلى تساقط الشعر. لذلك يجب عدم شراء زيت الشعر الذي يحتوي على الزيوت المعدنية. يمكن أن تؤدي الزيوت المعدنية أحيانًا أيضًا إلى العديد من ردود الفعل التحسسية مثل الاحمرار أو الحكة أو الطفح الجلدي أو التورم أو تهيج فروة الرأس أو الطفح الجلدي4. زيت الكافوريعتقد الكثير من الناس أن زيت الكافور يمكن أن يمنع تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الجانبية. يمكن أن يؤدي استخدام زيت الكافور إلى تجفيف فروة رأسك مما قد يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي وحب الشباب والالتهابات الفطرية. يعتبر زيت الكافور مادة قاسية جدًا على فروة رأسك وبالتالي فهي تسبب ضررًا أكثر من نفعها.5. زيت الليموناستخدم الكثير منا عن قصد أو عن غير قصد عصير الليمون بالزيت أو دهنه مباشرة على فروة الرأس دون معرفة آثاره الجانبية على صحة شعرنا. زيت الليمون الذي يتم استخراجه من قشر الليمون هو مزيج من العديد من المواد الكيميائية. إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح فقد يكون ضارًا. لا تستخدمي زيت الليمون على خيوط شعرك لأن طبيعته الحمضية يمكن أن تقلص جذع الشعر. هذا الزيت ليس جيدًا على الإطلاق للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل تساقط الشعر لأنه يمكن أن يجعل شعرهم يبدو أرق وجافًا وبلا حياة وهشًا.