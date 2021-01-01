طريقة عمل مهلبية قمر الدين .. وفوائده لمرضى الأنيميا



مهلبية قمر الدين مهلبية قمر الدين

يعد قمر الدين من الحلويات المميزة خاصة خلال شهر رمضان، ويمكن إعداد قمر الدين بالكثير من الوصفات المختلفة والشهية، وإليكم طريقة تحضير مهلبية قمر الدين للشيف أميرة شنب..



مقادير مهلبية طبقات



1 لتر عصير قمر الدين

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1 لتر لبنسكرفانيليا بودرةكوب نشاللزينةمشمش مجفف صحيحجوز هندفستق مفروم ناعمطريقة تحضير مهلبية طبقاتالطبقة الاولى:* يرفع على النار مع التقليب حتى يغلظ القوامالطبقة الثانية:* يخلط عصير قمر الدين مع النشا والسكر على البارد* يرفع على النار مع التقليب حتى يغلظ القوام* توضع المهلبية طبقات في الكاسات وتترك في الثلاجة حتى تتماسك كل طبقة على حدة* تزين بالمشمش وجوز الهند والفسدقومن اهم فوائدهتعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات، يعتبر قمر الدين المصنوع من المشمش المجفف مصدرًا لمضادات الاكسدة والكاروتينات التي تعزز مناعة الجسم، فهو عالٍ بمضادات الأكسدة القوية وخاصة فيتامين A وفيتامين C المهمين لمحاربة الجذور الحره وحماية الخلايا من التلف.الوقاية من الانيميا (فقر الدم)، إذ يعتبر قمر الدين مصدرًا للحديد، كل كوب من المشمش المجفف الغير مطبوخ يحتوي ما يقارب 3.5 ملجم حديد.