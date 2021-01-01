أعلنت جمهورية التشيك أنها تعتزم طرد 18 دبلوماسياً روسياً تم تحديدهم على أنهم جواسيس على خلفية انفجار ضخم وقع بمستودع ذخيرة عام 2014.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم السبت إن أجهزة الاستخبارات التشيكية قدمت أدلة واضحة على تورط عملاء عسكريين روس في الانفجار الهائل الذي أودى بحياة شخصين.
وأضاف أن جمهورية التشيك دولة ذات سيادة ويجب أن تتفاعل مع هذه النتائج.
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التعليقات على التشيك تطرد 18 دبلوماسياً روسياً بتهم التجسس
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