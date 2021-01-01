إصابة القرضاوي بفيروس كورونا.. وهذه تفاصيل حالته

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إصابة القرضاوي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، إصابة يوسف القرضاوي الداعية القطري المصري الأصل، بفيروس كورونا.

وذكر أن الداعية المقيم في الدوحة، بحالة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية.

والقرضاوي من مواليد سبتمبر من العام 1926 في قرية صفط تراب بمدينة المحلة بدلتا مصر حيث يبلغ من العمر 95 عاماً.

وأدين بأحكام بالسجن المؤبد في قضايا تحريض على العنف في مصر واقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير وأدرج اسمه بقوائم الكيانات الإرهابية.

المصدر: alarabiya

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