

أول حالة تسلل.. الزمالك يسخر من إلغاء هدف اليد أول حالة تسلل.. الزمالك يسخر من إلغاء هدف اليد

سخر نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من إلغاء هدف محمد علاء "لوكا" لاعب فريق اليد في مرمى الأهلي أمس الجمعة.



وكان حكم مباراة نهائي دوري اليد ألغى هدفًا لصالح الزمالك في الثواني الأخيرة، كان كافيا لتتويجه بلقب الدوري، ليتجه الفريقان إلى مباراة فاصلة بعد غدٍ الإثنين.



ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبارة "أول حالة تسلل في تاريخ كرة اليد"، في إشارة ساخرة لعدم صحة قرار الحكم بإلغاء هدف لاعب الزمالك.

