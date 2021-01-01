كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء القمة

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صورة الخبر: الفرنسي باتريس كارتيرون
الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة القمة أمام الأهلي، غدًا الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حيث جاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

يشار إلى أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

المصدر: kooora

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