بعد غلق مقر المحامين بسبب كورونا| أول إجراء من مجلس النقابة



نقابة المحامين نقابة المحامين

اتخذ مجلس نقابة المحامين جميع الإجراءات اللازمة لـ تطهير وتعقيم مبنى النقابة العامة وفرعياتها بالكامل بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقال حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، إنه تقرر غلق مقرات النقابة العامة ثلاثة أيام لـ تعقيمها.



وجاء نص القرار كالآتي:

قد يعجبك أيضا...

تقرر غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، ونادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتي المعاشات والعلاج بحي المعادي، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لتعقيم النقابة نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.وكانت قد اتخذت النقابة العامة للمحامين عدة إجراءات احترازية وذلك لحماية أعضائها طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد.من جهته نعى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، العرب الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية الخميس، قائلا: "ننعى فيه عاشق الوطن والصحافة التي وهبها حياته وظل يعطيها من وهج عقله على مدى 60 عامًا، وأنعى فيه ركنًا من أركان مصر، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ظل على مدى أكثر من ستين عامًا يعطي مصر من رحيق عقله وفكره وقلبه أطيب ما يقدمه وطني لبلاده، وينعى فيه صداقة العمر الجميل والمحبة الخالصة ودماثة الخلق والتواضع الذي لا نظير له".وتابع: "مصر فقدت برحيل مكرم محمد أحمد، علمًا من أكبر أعلامها، ويسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكرم نزله بحق ما أعطاه لوطنه، وأن يسكنه فسيح جناته".الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عانى صراعا مع المرض بسبب هيموجلوبين الدم، ونُقل إلى المستشفى ٤ مرات خلال الفترة الماضية كان آخرها قبل 3 أيام من وفاته، وتم منع الزيارة عنه، ليرحل عن عالمنا الخميس.وتعد هذه ثالث وعكة صحية مرت على الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد خلال 7 أشهر، إذ تعرض لوعكة صحية في يوليو 2020، بسبب حدوث جلطة، وفي نهاية نوفمبر 2020، دخل المستشفى لحدوث آلام في المرارة، ثم تعافى وخرج من المستشفى، قبل أن يعود إليه مرة ثالثة لانخفاض نسبة الهيموجلوبين.وأثناء دخوله المرة الثانية، قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إنّ والدها عانى من بعض الآلام في المرارة، ونقل إثرها إلى المستشفى.ويقام عزاء الكاتب الراحل اليوم بجوار مؤسسة الأهرام.