الحكومة تنفى اتجاهها لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى

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صورة الخبر: مجمع الألومنيوم بنجع حمادى
مجمع الألومنيوم بنجع حمادى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى.

وأوضحت أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتى تتم بإشراف استشارى عالمى خلال فترة وجيزة.

المصدر: youm7

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