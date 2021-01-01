حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع تدريجى فى درجة الحرارة من اليوم حتى الاثنين، موضحة أن ذروة الارتفاع يوم الاثنين المقبل.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى يوم الاثنين 41 درجة، وبذلك يسود طقس شديد الحرارة خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الاثنين على كافة الأنحاء .
يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .
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التعليقات على الأرصاد تحذر: الاثنين ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 41 درجة
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