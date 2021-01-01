هنتسحر إيه .. طريقة عمل فول بالطحينة وكفتة بطاطس وسلطة زبادي بالخيار والطماطم



كفتة بطاطس كفتة بطاطس





هنتسحر إيه النهاردة .. سؤال متكرر يواجهنا يوميا لذا نقدم لكم طريقة عمل أكلات متنوعة تناسب قائمة مائدة السحور.



نعرض لكم طريقة عمل الفول بالطحينة وكفتة البطاطس لسحور رمضان بخطوات مجموعة من خبراء الطهى.

طريقة عمل كفتة البطاطس

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