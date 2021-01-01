هنتسحر إيه .. طريقة عمل فول بالطحينة وكفتة بطاطس وسلطة زبادي بالخيار والطماطم

كفتة بطاطس
هنتسحر إيه النهاردة .. سؤال متكرر يواجهنا يوميا لذا نقدم لكم طريقة عمل أكلات متنوعة تناسب قائمة مائدة السحور.
نعرض لكم طريقة عمل الفول بالطحينة وكفتة البطاطس لسحور رمضان بخطوات مجموعة من خبراء الطهى.
طريقة عمل كفتة البطاطس
للشيف شربيني
مقادير كفتة البطاطس
بطاطس
جبنة رومي او شيدر
بيض
لبن
دقيق
بقسماط
ملح فلفل
زيت
جوزة الطيب
طريقة عمل كفتة بطاطس
* افرم البطاطس في الكبة مع البيض والجبنة، ثم اضيفي اللبن وملح وفلفل وجوزة الطيب
* استخدمي كيس الحلواني لتشكيل البطاطس على شكل وردات في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالبقسماط
* ادخليها فرن ساخن حتى تحمر ثم قدميها
طريقة اخري
* تبلي مكعبات البطاطس المسلوقة بملح وفلفل وجوزة الطيب
* اخلطي اللبن والبيض ضعي البطاطس في الدقيق ثم اللبن والبيض ثم في البقسماط اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها.
طريقة عمل فول بالطحينة
للشيف شربيني
مقادير فول بالطحينة
فول مدمس
بصل أخضر
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة
ملح وفلفل
طحينة
زيت زيتون
بقدونس مفروم
نعناع مفروم
هريسة
كزبرة خضرا
خيار مخلل
عيش بلدي
طريقة عمل فول بالطحينة
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل الأخضر
* يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع
* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم مع العيش.
طريقة عمل سلطة زبادى بالخيار والطماطم
لـ نجلاء الشرشابى
مقادير سلطة زبادى بالخيار والطماطم
زبادى خيار مفروم
طماطم مفرومة
بصل مفروم
نعناع جاف
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل سلطة زبادى بالخيار والطماطم
* إخلطى المكونات معاً ثم ضعيها فى طبق التقديم
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