عرض المنهج الدراسي لرياض الأطفال بسيناء عبر المنصة التعليمية

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انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، من إعداد وتدريب معلمات رياض الأطفال على المونتاج لعرض المنهج الدراسى عبر المنصة التعليمية الاليكترونية (on line) وذلك تحت إشراف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.

تدريب ٣٢معلمة:

وقالت حنان عمر، موجه عام رياض الأطفال، إنه تم تنفيذ برنامج تدريبي لمعلمات رياض الأطفال بمدارس المحافظة ،على المونتاج واستخدامه في شرح المناهج الدراسية، وتحميلها ونشرها على شبكة الإنترنت، وذلك بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والعمل على تقديم خدمه تعليمية متميزة.



وأضافت أنه تم تدريب 23 معلمة من إدارة العريش التعليمية ومعلمات المدارس الرسمية للغات بالعريش علي البرنامج الجديد .





من جانبه، أشار طارق مصطفى، مدير إدارة التدريب التخصصي بديوان عام المديرية، إلى أن التدريب تم بالتعاون المشترك بين توجيه عام رياض الأطفال وإدارة التدريب التخصصي، والذي استمر لمدة خمسة أيام حيث يتم استكمال البرنامج التدريبي لباقي أعضاء هيئة التدريس في باقي المدارس تباعا.