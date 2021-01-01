رابط استلام أكواد اختبارات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطاً إلكترونيا لـ استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الامتحانات التجريبية المقرر عقدها من غدٍ الأحد في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .
ويمكن لطلاب الثانوية العامة ، استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، من خلال الدخول على الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لـ طلاب الثانوية العامة أن يتسلموا كلمة المرور الخاصة بـ الامتحانات التجريبية أو بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بطلاب الثانوية العامة.
تنطلق غدا الأحد الموافق 18 أبريل 2021 ، أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم تستمر فعاليات هذه البروفة خلال أيام 18 و 20 و 22 إبريل 2021 .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات تشرح تفاصيل أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 :
سيتم عقد الامتحان من الساعة 10:30 صباحا حتى 1 ظهرا
سيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم داخل المدرسة من قاعات بها واي فاي
سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الالكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال4G في حالة الطوارئ
أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في ابريل
ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة
تحديث منظومة التابلت
قياس تغطية الـ4 G
قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية
المستهدف من أول يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “الاحد 18 ابريل 2021”
استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/
الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.eg
حل مجموعة من الاسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بـ المنهج
الدخول على نفس الرابط لتسجيل الملاحظات https://g12.emis.gov.eg/
المستهدف من ثاني يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “ 20 ابريل 2021”
الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي وخطوط الربط للمدرسة فقط ومع تعطيل العمل بشرائح ال4g
المستهدف من ثالث يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “22 ابريل 2021”
الدخول على السحابة الالكترونية باستخدام ال4g فقط والغرض التأكد من الاعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي اثناء الاختبارات مع غلق الواي فاي في هذا اليوم واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.
وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610
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