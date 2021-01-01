رابط استلام أكواد اختبارات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطاً إلكترونيا لـ استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الامتحانات التجريبية المقرر عقدها من غدٍ الأحد في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .



ويمكن لطلاب الثانوية العامة ، استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، من خلال الدخول على الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لـ طلاب الثانوية العامة أن يتسلموا كلمة المرور الخاصة بـ الامتحانات التجريبية أو بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بطلاب الثانوية العامة.

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تنطلق غدا الأحد الموافق 18 أبريل 2021 ، أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم تستمر فعاليات هذه البروفة خلال أيام 18 و 20 و 22 إبريل 2021 .وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات تشرح تفاصيل أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 :سيتم عقد الامتحان من الساعة 10:30 صباحا حتى 1 ظهراسيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم داخل المدرسة من قاعات بها واي فايسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الالكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال4G في حالة الطوارئأهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في ابريلضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزةتحديث منظومة التابلتقياس تغطية الـ4 Gقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونيةالمستهدف من أول يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “الاحد 18 ابريل 2021”استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.egحل مجموعة من الاسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بـ المنهجالدخول على نفس الرابط لتسجيل الملاحظات https://g12.emis.gov.eg/المستهدف من ثاني يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “ 20 ابريل 2021”الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي وخطوط الربط للمدرسة فقط ومع تعطيل العمل بشرائح ال4gالمستهدف من ثالث يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “22 ابريل 2021”الدخول على السحابة الالكترونية باستخدام ال4g فقط والغرض التأكد من الاعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي اثناء الاختبارات مع غلق الواي فاي في هذا اليوم واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610