التعليم العالى : خطة لتطوير 18 جامعة حكومية

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بدأت الدولة تحت اشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في تنفيذ خطة لتطوير الجامعات الحكومية والسير نحو التحول الرقمى للحرص على وجود عملية تعليمية متطورة تؤهل الطلاب لسوق العمل و لجعل جامعاتنا المصرية مواكبة للجامعات الاجنبية و متطورة عنها.





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وتستهدف الدولة التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، خصوصا وأن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.ويرصد صدى البلد بعض المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في الجامعات الحكومية لتطويرها و تطوير منظوماتها التعليمية:جامعة بورسعيدبدأت جامعة بورسعيد مرحلة التطوير بتكلفة تبلغ نحو (860) مليون جنيه ، وجار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمي الجامعي لكلية الطب، والتي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وإنشاء مبني إداري وتعليمي لكلية التجارة، واستكمال المرحلة الثانية من المبنى الإداري بكلية العلوم، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة أحد المعامل بكلية الهندسة، ورفع كفاءة مباني كلية طب، وإنشاء مبني لكلية التربية للطفولة، وإنشاء مبني تعليمي لكلية حقوق، بالإضافة إلى رفع كفاءة المكتبة وقاعة الدراسات العليا بكلية التربية.جامعة سوهاجتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة سوهاج تبلغ نحو (1.2) مليار جنيه، وأفاد تقرير عن أعمال التطوير بأنه جارٍ إنشاء عدد 2 مبنى للإسكان الطلابي ، ومبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، وعدد 2 مبنى يتبعان كلية العلوم، ومبنى مجمع المدرجات، ومبنى مجمع الفصول، ومبنى كلية التربية الرياضية، ومبنى كلية طب الأسنان، ومبنى كلية الحقوق، ومبنى كلية رياض الأطفال، كما يتم إنشاء مبنى معامل الأقسام الطبية والتابع لكلية الطب، ومبنى مستشفى الطوارئ، ورفع كفاءة مركز الدراسات البحرية التابع لكلية العلوم.جامعة اسوانونوه التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة أسوان تبلغ نحو (2.23 مليار) مليار جنيه ، و أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كلية العلوم وكلية التربية وتجديد المعامل، وتشجير وتطوير مدخل الجامعة، وإنشاء مدرج لملعب كرة القدم بشكل قانوني، وإنشاء ملاعب خماسية متعددة الألعاب الرياضية وتجهيز دورات المياه لخدمة مبنى المدرحات، بجانب الانتهاء من أعمال الإنارة الخاصة بكلية التربية الرياضية، ورفع كفاءة مسرح الجامعة الرئيسي والمسرح الصيفي للجامعة والمداخل المؤدية له.وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء مستشفى (باطنة وأطفال)، وإنشاء شبكة المرافق وتجهيز الموقع العام بكليات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وإنشاء شبكة التغذية والكهرباء وإنشاء جراج وورش صيانة للسيارات، وإنشاء عنابر للحيوانات بمزرعة عنيبة، مع تجديد وتجهيز عنابر الدواجن، واستكمال الأعمال الجارية بمبنى فصول كلية الزراعة، وتطوير قسم العظام والمسالك البولية وجناح الاستقبال، وتطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، وإنشاء سور وبوابات لحرم الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، وإنشاء مطعم مركزي وصالات طعام ومغاسل مركزية ومخازن بالمستشفى، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، وحمام سباحة أوليمبي، وإنشاء مبنى كلية السياحة وكلية التمريض واستكمال أعمال التسويات للطرق الداخلية بمقر الجامعة بأسوان الجديدة.جامعة العريشوأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة العريش تبلغ نحو (1.120) مليار جنيه ، وأفاد التقرير بأن الجامعة انتهت من إنشاء مبنى كلية التجارة ومبنى إدارة المدن الجامعية والعيادات الطبية، و3 عمارات ليكونوا استراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء مبنى كلية الآداب، ومبنى كلية التربية، ومبنى كلية الاقتصاد المنزلي، ومبنى كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مبنى إسكان للطلاب، ومبنى المعامل ومبنى كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومبنى مدرجات سعة 650 طالبًا، بالإضافة إلى إعداد مخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية.وأضاف التقرير أنه تم إنشاء أحواض ومزارع سمكية وإنشاء عنبر للدواجن وعنبر للسمان، لزيادة الإنتاجية ولتوفير احتياجات الدولة من الثروة الداجنة، كما أنه جار إنشاء صالة للألعاب الرياضية ومبنى كلية الطب البيطري، ومبنى كلية الطب البشري، ومبنى إسكان طلابي للفتيات، ومبنى مدرجات سعة 350 طالبًا.جامعة الزقازيقونوه التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الزقازيق تبلغ نحو (مليار و148 مليون) جنيه ، وأكد التقرير أنه تم إنشاء مبنى إداري وخدمى بالجامعة، وبناء دور أعلى ورش كلية الهندسة، وإنشاء مبنى تعليمي بكلية التربية النوعية، فيما يتم استكمال تجهيز المبنى الإدارى لمعهد الأورام، واستكمال مستشفى الطوارئ، ومبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان.جامعة الفيومكما ذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الفيوم تبلغ نحو (362) مليار جنيه ، حيث أنه جارٍ إنشاء مباني تتبع 3 كليات (تمريض وطب الأسنان وصيدلة)، ومبنى ملحق كلية الزراعة، بجانب إنشاء مبنى ملحق كلية الهندسة والذي سيصبح مبنى مدرجات مركزية للجامعة، كما يتم إنشاء مركز الإرشاد السياحي على امتداد بحيرة قارون وعلى مساحة 10000 متر مربع، وإنشاء شبكة طرق بأرض الجامعة بمدينة الفيوم الجديدة.وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء كلية حاسبات ومعلومات (تخصيص الدور الأخير للمبنى للجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني)، كما تم إتمام العمل في مبنى معهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وبناء أدوار إضافية بمبنى قسم الأراضي التابع لكلية الزراعة.جامعة الساداتكما أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة السادات تبلغ نحو (2.78) مليار جنيه.وأشار التقرير إلى أنه جار إنشاء المبنى الإداري والفصول الدراسية بكليات (السياحة والفنادق، والحقوق، والتربية، والتجارة، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة التقنية)، وذلك على مساحة 3500 فدان، بالإضافة لإنشاء مبنى المعامل مبنى المشرحة وملحقها بكلية الطب البيطري، وإنشاء سور الحرم الجامعي، ومبنى مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة، واستكمال إنشاء البنية التحتية، وإنشاء مبنى المدرجات المركزي وتطوير وإنشاء ملاعب وصالات لكلية التربية الرياضية، بجانب تطوير وتأهيل المطبخ التعليمي وصالة الطعام بكلية السياحة والفنادق، فيما تم الانتهاء من تأهيل عمارات الإسكان الطلابي.جامعة دمياطوأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة دمياط تبلغ تكلفتها نحو (1.71) مليار جنيه.وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مستشفى جامعة دمياط التعليمي ومستشفى الطلبة، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومشروع البنية التحتية، ومشروع مبنى الإدارة العامة للجامعة، ومشروع إنشاء عدد 4 مبانى إدارية لكليات الجامعة، بالإضافة إلى مشروع مركز ترميم بكلية الآثار.وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع المعامل المركزية وتجهيز مجمع الفصول الدراسية، ورفع كفاءة سورالجامعة.جامعة مطروح .وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة مطروح تبلغ نحو (1.2) مليار جنيه ، أفاد التقرير بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات مبنى إدارة الكليات، واستكمال المرحلة الأولى والثانية من مبنى تعليمى يضم (مجمع المدرجات والفصول الدراسية) ومبنى تعليمي يضم (مجمع المعامل والورش)، بالإضافة إلى شبكة المرافق والطرق الخاصة، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى الاختبارات الإلكترونية.جامعة دمنهوروأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة دمنهور تبلغ تكلفتها نحو (9 مليار و351 مليون) جنيه، وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال، والمبنى التعليمي لكلية التمريض، وتنفيذ منظومة مكافحة وإطفاء الحريق، وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعامل المركزية ووضع البنية التحتية الأساسية لمجمع الأبعادية التعليمي.جامعة المنصورةوأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة المنصورة تبلغ نحو (837 مليون جنيه) ، وأفاد التقرير بأنه جار استكمال المراكز الطبية الثلاثة (مركز جراحة العظام – مركز طب وجراحة المخ والأعصاب – مركز أمراض التوليد والنساء) بمستشفيات الجامعة، والمركز التعليمي الطبي، الذي سيربط المركز بمبنى كلية الطب، والأعمال المدنية والمارية بمستشفى الباطنة التخصصي.وأشار التقرير إلى أنه سيتم بناء مبنى زراعة الكبد ومبنى البحوث الطبية، فيما تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني لمعهد أبحاث الطاقة بمدينة جمصة.جامعة الوادى الجديدوأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الوادي الجديد تبلغ نحو (مليار و64 مليون جنيه) ، وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء كلية الطب وكلية التربية وملحقاتها، والمرحلة الأولى من مبنى كلية العلوم (شرق وغرب)، وملاعب ومبنى إداري كلية التربية الرياضية.وأضاف التقرير أنه جارى استكمال المرحلة الثانية من مبنى كلية العلوم (شرق) ومبنى علوم (غرب) ومبنى التربية الرياضية، ورفع كفاءة البنية التحتية وسور الجامعة، وإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطري وكذلك إنشاء دار الضيافة الفندقي وتأهيل وتطوير مباني الكليات لتكون جاهزة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.جامعة الاقصروأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الأقصر تبلغ نحو (332) مليون جنيه ، وأفاد التقرير بأنه جارى إنشاء كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، وتطوير وتأهيل مبنى كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل مركز الاختبارات الإلكترونية بكليات الجامعة، ورفع كفاءة أربع عمارات مدن جامعية بمدينة طيبة الجديدة.جامعة كفر الشيخوذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة كفر الشيخ تبلغ نحو (2.2) مليار جنيه.وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من استكمال مبنى المعامل بكلية الطب البيطري، واستكمال مبنى طب الأسنان والمدينة الجامعية للطالبات، والمدينة الجامعية للقطاع الطبي، وتعلية المطعم، وورش كلية الهندسة وإتمام المرحلة الثانية من المدرجات المركزية واستلام مبنى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، والمرحلة الأولى من المستشفى الجامعي، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومعهد النانوتكنولوجي، والمرحلة الأولى من مستشفى الطوارئ، ومبنى الإدارة العامة والمكتبة المركزية والمسرح والمدرجات المركزية.وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال المرحلة الثانية من مستشفى الطوارئ، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية ومركز الأورام.جامعة بنهاوذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة بنها تبلغ نحو (١,٩) مليار جنيه.وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال توريد وتركيب منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين الجامعة ومنشآتها، وإنشاء مبنى الامتحانات والمكتبة المركزية ودار الضيافة، واستكمال أعمال البنية التحتية لأرض الجامعة بكفر سعد، وإنشاء مبنى الإدارة والخدمات الطلابية، وتجهيز مستشفى بنها الجامعى التخصصى الجديد، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مبنى مدرجات، وملاعب كلية التربية الرياضية، وإنشاء مبنى المعامل المركزية بكلية الطب، وإنشاء عدد 2 مخزن، وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الدور الأول للعمليات لصالح مستشفى بنها الجامعى وذلك بمبنى مستشفى الجراحة.وأضاف التقرير أنه سيتم إنشاء المستشفى التخصصى (المرحلة الأولى)، وإنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، ومبنى الخدمات المجتمعية بالعبور، وإعادة تأهيل وتطوير مبنى الاستقبال، وتوريد وتركيب منظومة كاميرات المراقبة لصالح مستشفيات بنها الجامعية، فضلاً عن زيادة قدرة مستشفيات بنها الجامعية من 2.5 إلى 4.5 ميجا وات.جامعة طنطاكما أشار التقرير إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة طنطا تبلغ تكلفتها نحو (٢ مليار و97 مليون) جنيه.واوضح أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لتعلية مبنى مدني وإعدادي كلية الهندسة، واستكمال مدرجات بكلیة التربیة الریاضیة (منظومة الحريق للمصاعد)، ومبنى المدرجات بكلیة التربیة بحي ثان طنطا، وملحق لمجمع الخدمات الطلابیة، بالإضافة إلى استكمال مبنى كلیة الآداب الجدید، ومبنى الدراسات العليا لكلية الحقوق، ومبنى الصناعات الغذائیة بكلیة الزراعة، ومبنى السكتة الدماغية بالمجمع الطبى بطنطا، ورفع كفاءة الحمامات والصرف الصحي بكلية الحقوق، وكذلك رفع كفاءة مدرجات وسلالم كلية التربية الرياضية، وصيانة مبنى مجمع صالة الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية، وتعلية مبنى كلية طب.جامعة بنى سويفكما أوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة بني سويف تبلغ نحو (736) مليون جنيه.وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء المستشفى الجامعي شرق، واستكمال إنشاء كلية التربية تعليم اساسي، وتعلية كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وبناء حمام السباحة الأوليمبي، وتعلية مبنى كلية طب الأسنان، كلية دراسات وعلوم متقدمة، وانشاء مبنى ملحق المستشفى الجامعي (الأورام) ، بالاضافة الى أنه تم إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتأهيل الأطفال ذوي الهمم، ومبنى الورش الهندسية، وتعلية مبنى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتعلية مبنى كلية العلوم قسم كيمياء، الموقع العام بمجمع تعليم صناعي، ومبنى الورش الخدمية والفنية.جامعة قناة السويسوأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة قناة السويس تبلغ نحو (٣٥٧) مليون جنيه.وأفاد التقرير بأنه تم إنشاء مدرجات لكليتي الآداب والتجارة، بسعة 650 طالب لكل كلية، وإنشاء المبنى الإداري لمدينة الطالبات، وإنشاء بوابات دخول الطلاب بمدخل الجامعة، ورفع كفاءة نقاط الربط الشبكى بالجامعة، وكذا إتمام عملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمبانى الجامعة، وإنشاء محطة حريق بمدينة الطلبة، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفى الجامعي، وربط مباني المستشفى بغرفة (مركز المعلومات)، وكذلك رفع كفاءة نقاط الربط الشبكي بالمستشفى التعليمي.وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال رفع كفاءة معهد (الأفرو آسيوي) بالجامعة، ورفع كفاءة مبنى كلية التربية، وتطوير العمليات الكبرى بمستشفيات الجامعة بنظام الكبسولات، فضلاً عن تطوير التعقيم المركزي بمستشفيات جامعة قناة السويس، ورفع كفاءة العناية المركزة، ورفع كفاءة عدد (٣) عمارات سكنية بالمستشفيات، بالإضافة لإعادة تأهيل منظومة إطفاء الحريق بالمستشفى الجامعي، وإنشاء مدرج ومصنع الأدوية التعليمى لكلية الصيدلة، وكذلك تعلية دورين بمبنى ورش كلية الهندسة، وتحديد موقع عام كلية آداب وتجارة ومصنع الأدوية، بالإضافة لاستكمال مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وإنشاء محطة حريق كلية العلوم وربطها بكلية الزراعة.