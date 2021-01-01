التعليم تعقد أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .. غدا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تنطلق غدا الأحد الموافق 18 أبريل 2021 ، أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم تستمر فعاليات هذه البروفة خلال أيام 18 و 20 و 22 إبريل 2021 .



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات تشرح تفاصيل أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 :



سيتم عقد الامتحان من الساعة 10:30 صباحا حتى 1 ظهرا

سيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم داخل المدرسة من قاعات بها واي فاي

سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الالكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال4G في حالة الطوارئ

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أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في ابريلضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزةتحديث منظومة التابلتقياس تغطية الـ4 Gقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونيةالمستهدف من أول يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “الاحد 18 ابريل 2021”استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.egحل مجموعة من الاسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بـ المنهجالدخول على نفس الرابط لتسجيل الملاحظات https://g12.emis.gov.eg/المستهدف من ثاني يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “ 20 ابريل 2021”الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي وخطوط الربط للمدرسة فقط ومع تعطيل العمل بشرائح ال4gالمستهدف من ثالث يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “22 ابريل 2021”-الدخول على السحابة الالكترونية باستخدام ال4g فقط والغرض التأكد من الاعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي اثناء الاختبارات مع غلق الواي فاي في هذا اليوم واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610