

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم السبت 17-4-2021 سعر الريال السعودى فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.



سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17-4-2021

على المستوى المحلي، حقق أعلى سعر للريال السعودي على مستوى الشراء، داخل فروع 5 بنوك؛ بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وQNB، عند4.17 جنيه، ويتداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.03 جنيه داخل فروع المصرف المتحد، كأدنى سعر على مستوى الشراء في السوق المحلية.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التداولات.

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