سعر الريال السعودى فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

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سعر الريال السعودى فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17-4-2021
على المستوى المحلي، حقق أعلى سعر للريال السعودي على مستوى الشراء، داخل فروع 5 بنوك؛ بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وQNB، عند4.17 جنيه، ويتداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.03 جنيه داخل فروع المصرف المتحد، كأدنى سعر على مستوى الشراء في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
و سجل سعر الريال السعودي داخل فروع بنك مصر عند نفس مستويات الأمس، ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري في السوق المحلية، داخل فروع بنك فيصل الإسلامي، 4.14 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة
وشهد سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك البركة، مستوى سعري عند 4.07 جنيه للشراء، و 4.23 جنيه للبيع، و هو أعلى سعر بيع للريال بالسوق المحلية، حتى الآن.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي
وفيما يتعلق بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بينت شاشات التداول الصباحية داخل فروع البنك التجاري الدولي، 4.15 و4.19 جنيه للشراء و البيع، على التوالي.
سعر الريال السعودي في بنك HSBC
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك HSBC، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
وفي بنك أبوظبي التجاري، حقق سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، مستوى 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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